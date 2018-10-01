Личинку в макаронах назвали студенческой шуткой

Как мы рассказывали, на минувшей неделе родители учащихся «Калужского колледжа сервиса и дизайна» пожаловались на то, что их дети нашли личинок в макаронах, которые подали в студенческой столовой. Сначала они обратились к директору заведения, а затем - в нашу редакцию. Директор нам заявил, что по данному факту написали претензию в питающую организацию.

Эту тему обсудили в понедельник, 1 октября, на координационном совещании областного правительства. Министр образования Александр АНИКЕЕВ заявил, что не знает откуда взялась фотография личинки.

- Имела место шутка студентов, которые подложили в блюдо яблочного червя, - начал объяснять министр.

- Один мой коллега пошутил однажды, сразу лишился должности, - перебил его губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Министерство образования и Роспотребнадзор провели проверку, ни в учебной столовой, ни в питающей организации нарушения не обнаружены, рассказали главе региона представители министерства и ведомства.

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