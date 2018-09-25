В калужском колледже детей кормили макаронами с личинками

На днях в нашу редакцию обратились родители учащихся «Калужского колледжа сервиса и дизайна». Они возмущены тем, чем кормят их детей в колледже.
– В столовой невозможно есть – в макаронах дети обнаружили личинки, в булочках – тараканов и каких-то жучков. Работники столовой сами в шоке, говорят, что ничего поделать не могут, так как с питающей организацией заключён контракт, - жалуются родители. – Мы ходили к директору, он предложил потерпеть до декабря. Написали обращения в Санэпидемстанцию и Роспотребнадзор. Хорошо тем детям, которые из Калуги, им родители дают с собой поесть, а кто из районов, ходят голодные, из колледжа их не выпускают на переменах в магазин.
За комментариями мы обратились к директору колледжа.
- Действительно, в макаронах были обнаружены личинки. Никаких насекомых в хлебобулочных изделиях нет, это уже распускают слухи. По поводу личинок мы написали претензию в питающую организацию, - сообщил нам 25 сентября директор Константин КУЗЬМОВ.
Уважаемые читатели! А ваши дети едят то, что дают в столовых? Пишите в комментариях!
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