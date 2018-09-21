Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 21 сентября
$ 67.01 0.74
78.36 0.81
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Школьник попал под машину из-за отказа властей нарисовать «зебру»

21.09.2018 11:45 17 2672

Как мы уже писали, в пятницу, 21 сентября, в Калуге сбили пешехода. По уточнённой информации, ДТП произошло у входа в школу №22.  Там под колёса авто попал перебегавший дорогу ребенок. К счастью, «Скорая помощь» отреагировала оперативно, и он остался жив.

 Однако, как выяснилось, этого ДТП могло и не быть. В группе Калуга Жесть вместе с фоторафиями с места аварии появились сообщения, что руководство школы уже давно просило организовать у нее пешеходный переход.

Директор школы Альберт Полуяхтов, к которому мы позвонили с просьбой прокомментировать эту информацию, её подтвердил. По словам руководителя, образовательное учреждение, действительно, неоднократно отправляло запросы с просьбой установить в этом месте переход и лежачих полицейских. Мало того, все расходы готова была взять на себя расположенная в этом районе строительная компания. Но несмотря на то, что городу это не стоило бы ни копейки, власти разрешение так и не дали.

Чиновники объясняют это  тем, что переходы должны находиться не ближе 50 метров друг от друга и на этом отрезке дороги уже есть один переход.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Комментарии читателей: 17 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 22 сентября, 11:00
Фестиваль «Открываем книгу – Открываем мир»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 23 сентября, 17:00
В ритмах лета
Центральный парк культуры и отдыха
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки
сб 06 октября, 11:00
XXXII Цветаевский праздник
Таруса

Для детей

сб 22 сентября, 17:00
Детские праздники в "Совёнке"
Дело в Соусе, кафе
сб 22 сентября, 17:00
Цирк Гранд
Линия, гипермаркет
пн 24 сентября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров
ср 26 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория

Концерты

пт 21 сентября, 19:00
«Пятое время года... Любовь». Ольга Кабо и Нина Шацкая
Филармония
сб 22 сентября, 19:00
Концертная программа «Я люблю тебя до слёз»
Филармония
пт 21 сентября, 19:00
Константин Волостнов. Органный концерт
Дом музыки
пт 21 сентября, 20:00
Лучший Самый День
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Гоголь. Страшная месть
Хищник
Проклятие монахини
Счастья! Здоровья!
Новости компаний

ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте

«Ростелеком» «раздал» электронные учебники калужским школьникам

«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Комплект для усиления сотовой связи в частном доме

Практические советы по выбору детского матраса

Лечение саркомы Юинга в Израиле

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.