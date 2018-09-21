Школьник попал под машину из-за отказа властей нарисовать «зебру»

Как мы уже писали, в пятницу, 21 сентября, в Калуге сбили пешехода. По уточнённой информации, ДТП произошло у входа в школу №22. Там под колёса авто попал перебегавший дорогу ребенок. К счастью, «Скорая помощь» отреагировала оперативно, и он остался жив.
Однако, как выяснилось, этого ДТП могло и не быть. В группе Калуга Жесть вместе с фоторафиями с места аварии появились сообщения, что руководство школы уже давно просило организовать у нее пешеходный переход.
Директор школы Альберт Полуяхтов, к которому мы позвонили с просьбой прокомментировать эту информацию, её подтвердил. По словам руководителя, образовательное учреждение, действительно, неоднократно отправляло запросы с просьбой установить в этом месте переход и лежачих полицейских. Мало того, все расходы готова была взять на себя расположенная в этом районе строительная компания. Но несмотря на то, что городу это не стоило бы ни копейки, власти разрешение так и не дали.
Чиновники объясняют это тем, что переходы должны находиться не ближе 50 метров друг от друга и на этом отрезке дороги уже есть один переход.
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