На Хрустальной сбили пешехода

21.09.2018 10:18 158

Сегодня около 9 часов утра в Калуге произошло ДТП с пострадавшим.

На улице Хрустальной водитель автомобиля «Лада Икс Рэй» сбил человека.

В результате наезда пешеход пострадал, медицинская бригада оказала ему помощь. Информация о тяжести полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются, сообщает региональное Управление МЧС России.