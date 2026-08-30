Следственный комитет взялся расследовать таран самосвала троллейбусом в Калуге
Ведомство заявило о начале проверки аварии, в которой пострадала женщина.
Как мы уже писали ранее, вечером субботы, 29 августа, в Калуге троллейбус врезался в стоящий грузовик на улице Болдина.
В результате этого ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка троллейбуса.
- По данному факту следственным органом СК России по Калужской области организована процессуальная проверка, - сообщили в следкоме.
Проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»
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