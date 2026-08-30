В Калуге ребенка на самокате сбили на зебре

Как мы уже писали ранее, ГУ МЧС по Калужской области сообщило о четырех авариях, которые произошли в регионе за сутки.

Госавтоинспекция озвучила подробности этих ЧП.

Первая авария произошла в 13:40 на 10 км + 350 м автодороги «Ермолино-Боровск-Верея». По предварительным данным, 41-летняя водительница автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны деревни Сатино в сторону Боровска, не соблюла безопасную дистанцию и столкнулась со скутером «Сатурн 50».

За рулем двухколесной техники находился 48-летний мужчина. В результате удара водитель скутера получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В 17:10 на 23 км + 550 м автодороги «Боровск-Федорино-Медынь-Верея» 38-летний водитель мопеда «Альфа ZS 50-B» не учел скорость движения и особенности транспортного средства, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Мужчина также был госпитализирован.

В 18:16 в районе дома № 62 по улице Ленина в Калуге 23-летний водитель автомобиля Kaiyi E5 совершил наезд на несовершеннолетнего.

Девятилетний мальчик двигался на самокате по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Ребенок с травмами доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Поздним вечером, в 21:27, в районе дома № 12 «А» по улице Болдина в Калуге 49-летний водитель троллейбуса АКСМ 321 «Белкоммунмаш» допустил наезд на стоящий грузовой самосвал «Скания».

В результате резкого столкновения внутри салона упала 53-летняя пассажирка. Женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.