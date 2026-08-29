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Происшествия

ПВО сбила три беспилотника над Калужской областью

Днём 29 августа силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Сергей ПЕТРОВ
29.08, 20:22
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Военные сбили 3 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над Дзержинским, Жуковским и Ферзиковским муниципальными округами.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Инфраструктура не затронута.

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