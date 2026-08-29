ПВО сбила три беспилотника над Калужской областью

Днём 29 августа силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.

Военные сбили 3 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над Дзержинским, Жуковским и Ферзиковским муниципальными округами.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Инфраструктура не затронута.