ПВО сбила три беспилотника над Калужской областью
Днём 29 августа силы противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников над Калужской областью.
Военные сбили 3 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили в небе над Дзержинским, Жуковским и Ферзиковским муниципальными округами.
На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Инфраструктура не затронута.
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