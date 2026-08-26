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Происшествия

В Людиновском районе завели уголовное дело после гибели электромонтёра

Дмитрий Ивьев
26.08, 15:14
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Как мы уже рассказывали, трагедия произошла утром в среду, 26 августа.

Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».

- В районе СНТ «Литейщик» деревни Романовка 59-летний электромонтер производил очистку охранной зоны линии электропередач от деревьев. Во время выполнения работ одно из них упало на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте, - заявили в СК.

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