В Людиновском районе завели уголовное дело после гибели электромонтёра

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла утром в среду, 26 августа.

Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».

- В районе СНТ «Литейщик» деревни Романовка 59-летний электромонтер производил очистку охранной зоны линии электропередач от деревьев. Во время выполнения работ одно из них упало на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте, - заявили в СК.