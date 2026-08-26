В Калужской области спиленное дерево убило электромонтёра

Трагедия произошла около 10:30 утра в среду, 26 августа, у СНТ «Литейщик» рядом с деревней Романовка Людиновского района.

- При осуществлении очистки охранной зоны ЛЭП от высокорослых деревьев ствол спиленного дерева упал на 59-летнего электромонтёра, - пояснили в прокуратуре Калужской области. - От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.