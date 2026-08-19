24 беспилотника сбили в Калужской области
24 беспилотника сбили в Калужской области
Это произошло в среду, 19 августа.
- В течение дня силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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