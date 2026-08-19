Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия 24 беспилотника сбили в Калужской области
Происшествия

24 беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.08, 21:26
0 413
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

24 беспилотника сбили в Калужской области

Это произошло в среду, 19 августа.

- В течение дня силами ПВО уничтожены 24 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlSMnhqSS9RNnBuSGNrbnBZdEpvekE9PSIsInZhbHVlIjoiU25VZnBwUDlkRlVJMDdTdFR5U0lvRFkyc3RnL3FDSU4xclJQNXJMZXE2NUsyRWYrOHpFY1M0TytwL1U4dTh3YWRYZEsveFZFL0I5RE9IaUQzdkpKM1ZNNExRY2k4QlZSU3d0NGZsVHdiWUhTQXdjcWI2KzQvajkyM240dGRGNDM2bTJsbktCZGtPcUphenVRZGJFZS9TY0RaY2drbjA3d2UzTUtQdmVPLzB2VWRPY3JCblN4Q1ZBbkZSYm9aYm1ZcmJtekN4TFg1MUFya21IZGRNQlFTLzZTbWptMmFTeExnOVh3cXdjaCtiSitGenRJUS9XandMM0dNZTR1SUFFNHBiTWx6R1FXamIwRTRKZEppRzVhWFI5NzVOZmpTdGgvLzhaTVZ5TStMMTJsNUJzVlNwQ3VkdlRqekpScjRnUGZOYldlUlltQWdnMFJsdE5rMld0RkZUR0dYZzVSV28vQlByRUxGOGVhU29XbHc5R1NCcjdHSlcxelhmQVBid0FhWnliUDN5VTlpMW9aWHhJbG1ldU9Jb1FQZUdiazMwWmJ0ZGU5QU8vcHNpc2ljM01TOFFEaEoyb2NMTzJPOUgvdyIsIm1hYyI6ImQyNmExMDMxNDRiMjM2Yzk0MzM2ZTYxYjhmNDhhYzAyZmRlNjZmYzRlYmE1ZmUwZDk3MWYwMGRiZDZiOThlYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhuaElaTCsyRmJRdndnaGpjdjZ3MGc9PSIsInZhbHVlIjoienpXUC9vaWpwT1IxbVRZSWtoeVU0YmthbUJ1MldVdml2MnJWamJITVIzaERiZENvNldvQlUwNW9zQ3B6QjVsQ0pNM0V3aVVxOFFBblQwanVzZFVQM2lOUFQ1a0duN1N1UEx2Q0NOSnBOdGRVMVgzZTdhcEVVWllIWmNjVUI5enZydHp0V28rTDczT2JrdFBueTdTb0RZblpSZGE3SUVnblRmOEdzclVCWHlHV1ByU21PZ3I4VElPdzIvTlN6UHlkSTB4SEtKT1FsVXJYSHhTZDJQSFpZZGV2MDVGTk4xN2xXQ3pNQXNtRVdPUWVTUTQ2V1g2ems5eDdsMW9WRTVlOGtkVnZXcWVlNTB1Vmh2bXBRTkNqNERGTUNDV2QzRlpKdXNWSVp2bWpRN2pjaThUdFNkaS94WGF0aU1oMEJ4ZDNoMWlpNGR1SXA1dnZnelMrNjZEeDkrbjZrUXBUbEl1cHFsNFZ5T1BrLzJzeE1iR04zNDQ0SkFiMHR4Smp0WkpNM3Y4eFdxQXpCWEJoNkZqYXY5eHU1WVI4SDhxdWRDOU03VGwyWlk4amZkU09KTk9GcmgzTnVwcHcxSDg4RFBOQnFVeEx4ZlRCUlJkMzFCQ2FBRW9hMVpwdEd3TUN6MmZPSkJTZ0NuRXh0cUQ2Y2JNV2NIcnFFazU0djZYNkRiRWloV2Q4dml6UnJzVHhublhqUmh5Tk9ORVA1U2Z3L0V5enBwZHVoTkdlN0M0UzBzZ3F5M3lLTnM3YXJJZmx6bW1wR3hFVmxFTWdtVjJ1dk15cWU4K3FiRGN6bUNCaDVHbStkdDVqcGlsRDdTY2t5TXNqcWhvb3ZEOHZBdHZ5RVR4diIsIm1hYyI6ImNlZmQyZjgzZmNlZmI2ZWZkZmY4MmZkNGJjOGFkOWE1MzMzYTBhOTg0YmNiNWM4ZDI1ZDY5NjMwYmU5Nzk3ZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+