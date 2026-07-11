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Энергетики восстанавливают свет в Калужской области после шторма

Утром 11 июля часть Калужской области всё ещё остаётся без электричества.
Ольга Володина
11.07, 09:42
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Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье».
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Вечером 10 июля из-за сильного ветра и дождя начались перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В центре Калуги свет вернули. Однако в Шопино, Чижовке, Воровой, Пучково и Некрасово произошли повторные отключения. Сейчас на этих территориях работают аварийные бригады.

В основном энергетики задействованы в восстановительных работах в Боровском, Малоярославецком районах и пригороде города Калуги.

- В восстановительных работах задействованы 34 бригады «Калугаэнерго»: 123 специалиста и 47 единицы спецтехники. Дополнительно из других районов области направлено 17 бригад: 62 человека и 28 единиц спецтехники на устранение оставшихся обращений по сети 0,4 кВ., - сообщил Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

 

 

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