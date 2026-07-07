В Калужской области дважды объявляли ракетную опасность
Это произошло вечером 6 июля и в ночь на 7 июля.
В обоих случаях, судя по сообщениям МЧС, ракетная опасность продлилась чуть больше часа.
Обещанные ранее правительством области сирены не включались.
Напомним, губернатор Владислав Шапша сообщил о шести сбитых БПЛА. На предприятии в Дзержинском районе начался пожар.
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