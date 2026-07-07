В Калужской области дважды объявляли ракетную опасность

Это произошло вечером 6 июля и в ночь на 7 июля.

В обоих случаях, судя по сообщениям МЧС, ракетная опасность продлилась чуть больше часа.

Обещанные ранее правительством области сирены не включались.

Напомним, губернатор Владислав Шапша сообщил о шести сбитых БПЛА. На предприятии в Дзержинском районе начался пожар.