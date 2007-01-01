Утром над Калужской областью сбили четыре беспилотника
Силы ПВО уничтожили их над территорией Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского районов, а также на окраине Обнинска. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.
На местах работают оперативные группы.
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее мы сообщали, что ночью над регионом сбили семь беспилотников.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь