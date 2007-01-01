Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Утром над Калужской областью сбили четыре беспилотника
Новость дня Происшествия

Утром над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Евгения Родионова
19.06, 14:33
0 478
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Силы ПВО уничтожили их над территорией Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского районов, а также на окраине Обнинска. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее мы сообщали, что ночью над регионом сбили семь беспилотников.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла обнинск
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVCV2Y2eE9LcXNXTDhybkUxS2xaY3c9PSIsInZhbHVlIjoiUk1Vck4zWVN4UnF5QVNTTmtzNWdyMStMRkRmK3h0S2hTTFlwYytsRVQrK0RqMVJyTWd1dmpqNmNJTEFmRGVtSTVxTjk3b256OEFhcVFmLy9FMXU0ZTdyTjdtWFcwR2NPQy9kMmtaRVk1aXFwZ2hXWHA5RnBQRU4rbkpwRzZpWFEyUWdoQTE3cU9ab3ZoSlVhSFZrRkhhQ25sSkJoZlh3czd3bWl1MXJZczY3aTEzTGwxZUhkS0ltTERPR3VTV1UvdS9qaXgrdldSUk9wWkJNeDJoZlN6R0VRQU5wdW9IOXE2c2dFTmlWR3BpNUl5OXYzR0FHczFHMnkyNjVTY2xWbUlKektLNzVxb3RGRW5QNkFQajBjd2RUSkNhQW9XdTd3L3Mycm1TZzZkdzcvSWMzL05yTitobWRkN0hnSFI0UEVwUUloUUpMU3NOLzFhSHlET0JRUHNQcHJtM25ONGRuMHdzZHFjY2FaRXd4M3UwZmkvanZVQ3ZVTTdWOFVMeTFTejl2Z3FielJ5SEFnb21YZEgzOFZBS3p0Nis3eXpWMEkvSG1vWlVyUldiZ2pLbEcxaTVIcjZ4Z2hUd3MwalFRTCIsIm1hYyI6IjBhZTZhOTZlNGJlOTBhZTkxNTdmNGFmZDM4NGI1ZDUxMzdlM2JhOWUyZTNhYWVlMWM2Zjk4OTNjZTlhYTQ3MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJteVQ5OGFNMUF3dVM0SG9VYkpJTmc9PSIsInZhbHVlIjoiVS9xS1Z5amRtREpyZjA0b0xhRWlIWWloN0pJVS9sUFg0NjVvTS9EeWlDTGZuVVZ5cU5ZdnBpRXM4TWVZcWM2WlZzdDhHTUVrV2JnR0dNM0hDTUt2Nzhyc0pGb0YvRXgxcmFjWkN4Ym5tV1FjZnV1eUUrb0JobHlnelYvQWtWQUJlRnVxajdDSFQ0dE9TQ2hJMGpIdVFWZ09BLzdhK283WkRKN2hSVHdvNjJiaXZwWTlNSVBpVTFoaWFzbWlUSmkzZVFvMUxhbGJNaXpVdWp6bWxJOWVUcmhCc0lKQWVjcW1hQzUyNHVyNW9Jc2RvV2ZkQmNZOFRvQ0J4R1EyNWc0QVYxdlpiWE1uendUa2d6OWN6bVc0Q2FUbjRhZ1F3WFVrUUEvalRyYVJaci9VTDQ2TkN3K2pVenlWM2d6cFVFREtnZENCSmV1Mk1Eelg1NWVBdHZEM01STDBZZzUvVndtRU1FVEFFdmExanB2SWw3VVhMMG9NVEJEdGk1VmlaMWNoS2oxcGhWNFBhSHdTTm5QTzBZQjBtcUZBRk84N1U4WUNFQ0t6bG42VGtPbCs1bktQSThZMzBQdXBMMmxFSVZuUjVEb0dDMVRKL3J6ZVI3SEJPZlpSSUZmUWVNbzhGL05TMzI0d3h6WnY4aW53bmlpdytHdnE3VWIxVU1idFpUc3NYTEtua2R1Ti9OZ0hDbWRja1ZvTjZIcGs2ZWV0Z3RBVm1ac0JaWktUc21JNytsTUFhQTdST3RWeTJnZ1lWMUFHRnREQnhKb3FDaG9BbmlWZGp2YjltbUkxMldDeHpNdVVENGt3T3k1djdWOVZmT0psRTBJSm1qSHlrbkhoajZBRiIsIm1hYyI6IjBmNWNmODg2YWZiNmEyN2VhYzIxMTY1NzU4YWJmNjZiYjgwNWE5MTBkOWZiNTY0NWQyNjEyMDNhODNiYTEzOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+