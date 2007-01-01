Утром над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Силы ПВО уничтожили их над территорией Козельского, Малоярославецкого и Сухиничского районов, а также на окраине Обнинска. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее мы сообщали, что ночью над регионом сбили семь беспилотников.