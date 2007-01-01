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Ночью над Калужской областью сбили семь беспилотников

Евгения Родионова
19.06, 08:11
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В ночь на пятницу, 19 июня, силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов на территориях Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского района, а также на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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