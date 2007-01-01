На набережной Яченского водохранилища в Калуге задержали подростков
В дежурную часть калужской полиции поступил сигнал о том, что на набережной Яченского водохранилища подростки нарушают общественный порядок.
Об этом сообщили 10 июня в УМВД региона.
На место приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали подростков и передали их полицейским.
С несовершеннолетними провели профилактические беседы. Им объяснили, почему нельзя нарушать порядок в общественных местах. Такие же беседы провели и с их родителями — им напомнили об ответственности за воспитание детей.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. По её итогам примут решение — накажут ли подростков или ограничатся предупреждением.
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