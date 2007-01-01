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Происшествия

На набережной Яченского водохранилища в Калуге задержали подростков

В дежурную часть калужской полиции поступил сигнал о том, что на набережной Яченского водохранилища подростки нарушают общественный порядок.
Ольга Володина
10.06, 15:34
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Об этом сообщили 10 июня в УМВД региона.

На место приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали подростков и передали их полицейским.

С несовершеннолетними провели профилактические беседы. Им объяснили, почему нельзя нарушать порядок в общественных местах. Такие же беседы провели и с их родителями — им напомнили об ответственности за воспитание детей.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. По её итогам примут решение — накажут ли подростков или ограничатся предупреждением.

 

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