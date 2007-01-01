Поздним вечером 9 июня над Калужской областью сбили 5 беспилотников

Поздним вечером 9 июня силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над тремя муниципальными округами - Боровским, Дзержинским и Тарусским.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Предварительно известно, что никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.

Аэропорт Калуги остаётся закрытым уже вторые сутки — с 3:11 9 июня. За это время отменили несколько авиарейсов.