Поздним вечером 9 июня над Калужской областью сбили 5 беспилотников
Поздним вечером 9 июня силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Беспилотники уничтожили над тремя муниципальными округами - Боровским, Дзержинским и Тарусским.
На места падения обломков выехали оперативные группы. Предварительно известно, что никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.
Аэропорт Калуги остаётся закрытым уже вторые сутки — с 3:11 9 июня. За это время отменили несколько авиарейсов.
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