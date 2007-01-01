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Происшествия

Поздним вечером 9 июня над Калужской областью сбили 5 беспилотников

Поздним вечером 9 июня силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью.
Ольга Володина
10.06, 10:17
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Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили над тремя муниципальными округами - Боровским, Дзержинским и Тарусским.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Предварительно известно, что никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры тоже нет.

Аэропорт Калуги остаётся закрытым уже вторые сутки — с 3:11 9 июня. За это время отменили несколько авиарейсов.

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