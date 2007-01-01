В калужском аэропорту отменили рейсы в Минеральные Воды, Питер и Калининград
С 3:11 9 июня в аэропорту «Калуга» действуют ограничения на полёты.
Несколько рейсов сначала задержали, а потом и вовсе отменили. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.
Отменили целую цепочку рейсов. В неё входили маршруты Минеральные Воды - Калуга - Пулково и обратно - Пулково - Калуга - Минеральные Воды. Также отменены рейсы Д2501 и Д2502 по маршруту Калининград - Калуга - Калининград.
По данным онлайн-табло, сегодня самолёты в Сухум и Казань должны вылететь по расписанию, а рейсы на 11 июня в Сочи и Санкт-Петербург уже отменены.
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