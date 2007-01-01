Еще три беспилотника атаковали Калужскую область
В ночь на пятницу, 22 мая, летательные аппараты уничтожили на территории трёх районов – Дзержинского, Боровского и Малоярославецкого. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации, разрушений нет, а из людей никто не пострадал.
Напомним, накануне вечером после атаки беспилотников в Калуге выбило стекла в школе и жилых домах, уроки на пятницу отменили.
