Еще три беспилотника атаковали Калужскую область

В ночь на пятницу, 22 мая, летательные аппараты уничтожили на территории трёх районов – Дзержинского, Боровского и Малоярославецкого. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, разрушений нет, а из людей никто не пострадал.

Напомним, накануне вечером после атаки беспилотников в Калуге выбило стекла в школе и жилых домах, уроки на пятницу отменили.