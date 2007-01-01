Еще три беспилотника атаковали Калужскую область
Еще три беспилотника атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
22.05, 08:25
В ночь на пятницу, 22 мая, летательные аппараты уничтожили на территории трёх районов – Дзержинского, Боровского и Малоярославецкого. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, разрушений нет, а из людей никто не пострадал.

Напомним, накануне вечером после атаки беспилотников в Калуге выбило стекла в школе и жилых домах, уроки на пятницу отменили.

