В Калуге после атаки беспилотников выбило стекла в школе и жилых домах
Губернатор Владислав Шапша вечером 21 мая сообщил, что силы ПВО сбили над регионом шесть БПЛА.
Это произошло в Тарусском, Боровском районах и в Калуге.
Глава Калуги Дмитрий Денисов в свою очередь опубликовал видео, в котором рассказал, что взрывной волной повреждены стекла школы №51, а также окна в четырех многоквартирных домах.
Занятия в школе в пятницу отменили, но линейку собираются провести в понедельник.
По словам Денисова, власти города помогут владельцам пострадавших квартир восстановить окна.
