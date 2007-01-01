В Калуге после атаки беспилотников выбило стекла в школе и жилых домах
В Калуге после атаки беспилотников выбило стекла в школе и жилых домах

Дмитрий Ивьев
21.05, 23:30
Губернатор Владислав Шапша вечером 21 мая сообщил, что силы ПВО сбили над регионом шесть БПЛА.

Это произошло в Тарусском, Боровском районах и в Калуге.

Глава Калуги Дмитрий Денисов в свою очередь опубликовал видео, в котором рассказал, что взрывной волной повреждены стекла школы №51, а также окна в четырех многоквартирных домах.

Занятия в школе в пятницу отменили, но линейку собираются провести в понедельник.

По словам Денисова, власти города помогут владельцам пострадавших квартир восстановить окна.

