Лось бросился под машину на калужской трассе

Авария произошла около 18:00 в пятницу, 26 апреля, на дороге А130 в Юхновском районе, сообщили в ГУ МЧС.

Лось выскочил на дорогу у деревни Крюково на участке между Юхновом и Мятлево.

Удар пришелся в переднюю часть «Датсуна», разбито лобовое стекло, проломилась крыша.

По предварительным данным, пострадал один человек. Сейчас уточняется информация о его состоянии.