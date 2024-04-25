Трактор и «Жигули» столкнулись в Калужской области

Авария произошла днем 25 апреля в Ульяновском районе на дороге Козельск – Хвастовичи.

Фото с места происшествия опубликовало региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, пострадал человек, который находился в легковушке. Информация о его состоянии уточняется.