Три человека пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Лады» в Тарусе

В ГИБДД 25 апреля сообщили подробности о происшествии. Которое произошло накануне утром на улице Ленина.

По предварительным данным, 41-летний водитель фургона «Мерседес» на перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Ладу Гранта».

Пострадали три пассажира легковушки – мужчины 63, 45, и 40 лет. Их отвезли в больницу.