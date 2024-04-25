Автобусный рейс в Калугу сорвался из-за телефонного звонка

Кто-то позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и рассказал, что автобус на 13:45 в Калугу заминирован.

При визуальном осмотре ничего не нашли, но потом еще пришлось ждать прибытия кинолога с собакой.

- В настоящее время телефонный террорист установлен, проводятся мероприятия по его задержанию, - заявил глава районной администрации Александр Анисимов. - Это житель села Ульяново.