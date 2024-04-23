В Калуге «Хендай» влетел в фонтан на площади Победы

Авария произошла в ночь на вторник, 23 апреля.

Фото опубликовал очевидец в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, легковушка на высокой скорости двигалась по улице Кирова со стороны улицы Ленина. По какой-то причине водитель не затормозил, проехал рядом с Вечным огнем, памятником Жукову и снес часть ограждения фонтана.

К утру коммунальщики уже убрали поврежденное ограждение.

Фонтан придется ремонтировать.