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В Калуге под колеса «Дастера» попал грудной ребенок

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 28.03.2024 10:13 0 763
В Калуге под колеса «Дастера» попал грудной ребенок

В среду, 27 марта, около пяти часов дня на улице Октябрьской в Калуге «Рено Дастер» наехал на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

По нашей информации, в аварии пострадали два человека – 66-летний мужчина и грудной ребенок. У пенсионера ушиб левого колена и черепно-мозговая травма, а у маленькой девочки, предположительно, сотрясение. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

 

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 28.03.2024 10:13 0 763
Тэги: дтп
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