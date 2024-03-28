В Калуге под колеса «Дастера» попал грудной ребенок

В среду, 27 марта, около пяти часов дня на улице Октябрьской в Калуге «Рено Дастер» наехал на пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

По нашей информации, в аварии пострадали два человека – 66-летний мужчина и грудной ребенок. У пенсионера ушиб левого колена и черепно-мозговая травма, а у маленькой девочки, предположительно, сотрясение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.