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Калуга отметит День физкультурника зарядкой, соревнованиями, концертами и фейерверком

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2021 11:15 3 424
Калуга отметит День физкультурника зарядкой, соревнованиями, концертами и фейерверком

В Калуге планируется масштабно отметить День физкультурника в субботу, 14 августа. Подробности во вторник сообщили в городской управе.

В 10:00 начнется «Олимпийская зарядка». В предыдущие годы ее проводили на площади Старый Торг, но сейчас мероприятие перенесли на вертолетную площадку Яченского водохранилища.

- Опытные инструкторы фитнес-клуба продемонстрируют комплексы физических упражнений, - рассказал на планерке в городской управе начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО. - В программе — комбинации на баланс и растяжку крупных мышечных групп, сочетание простых комбинаций и элементов из функционального тренинга, аэробики, тай-бо и многое другое. В массовой зарядке могут принять участие люди разного возраста.

С 10:00 до 12:00 на набережной Яченского водохранилища будут проводиться мастер-классы по различным видам спорта, по изготовлению калужского сувенира, ткачеству, прикладному творчеству и начальному техническому моделированию. Здесь можно будет сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис, принять участие в разных интерактивных играх, состязаниях армрестлеров. Можно будет также протестировать нормы ГТО, понаблюдать за выступлениями калужских гребцов, почувствовать себя хоккеистов в бросковой зоне и футболистом, бьющим по воротам. В 10:30 на вертолетной площадке стартуют Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

В День физкультурника в Калуге будут работать и другие площадки. В 10:00 на футбольном поле на Московской, 215 начнется командный Кубок пенальтистов, а в 11:00 на базе спортшколы «Вымпел» — открытый чемпионат города по пауэрлифтингу и мас-рестлингу. В полдень на тренировочной базе «Орбита» состоится финал Кубка Калужской области по футболу, а в 17:00 в спортшколе «Шашки русские» — Кубок Калуги по шашкам. На площади Маяковского в 18:00 пройдет концерт, посвященный празднику.

Завершится День физкультурника там же, где начнется — на вертолетной площадке. В 19:00 начнется «Вертолетка 650» — с сетами от лучших диджеев и фейерверком.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2021 11:15 3 424
Тэги: праздник спорт день физкультурника игорь матвеенко
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