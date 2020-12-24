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В Калуге установили ракету и детскую площадку в сквере на улице Ленина

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 24.12.2020 10:45 6 794
В Калуге установили ракету и детскую площадку в сквере на улице Ленина

В сквере на улице Ленина в Калуге рядом с городской управой продолжают готовиться к ярмарке, которая откроется 24 декабря в 16:00.

Ранее мы сообщали, что там установили летающую тарелку и деревянные павильоны для торговли. Сейчас домики украсили гирляндами. На входе со стороны улицы Луначарского появилась вывеска с названием ярмарки – «Станция 1371». Это отсылка и к космосу, и к году основания Калуги.

Рядом с качелями стоит маленькая летающая тарелка на ножках.

Ближе к ЗАГСу – елка с проходом через нее, детская площадка и ракета, в которую можно забраться для фото.

сквер новый год Калуга афиша

сквер новый год Калуга афиша

В ракете можно сфотографироваться.

Еще одна необычная елка.

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Большая летающая тарелка.

Домики украсили гирляндами.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 24.12.2020 10:45 6 794
Тэги: праздник новый год новогодняя столица россии
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