В Калуге подсветили летающую тарелку в сквере на улице Ленина
Как мы уже рассказывали, в сквере на улице Ленина в Калуге рядом с городской управой установили необычный экспонат – летающую тарелку. Вечером 22 декабря там включили подсветку.
На тарелке указано название – Pandora, модель – 2021, номер – RA1371UFO. Также на корпусе написали, что она отправится рейсом 13/71 (отсылка к 1371 году, который считается годом основания Калуги) по маршруту Калуга – Марс. О таком полете, напомним, в свое время мечтал Константин Циолковский: «Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трассы Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее: Москва — Луна, Калуга — Марс».
На тарелку направили прожектор и три камеры видеонаблюдения.
На тарелку светит прожектор.
Рядом - столб с камерами видеонаблюдения.
К тарелке уже приходят калужане с детьми.
У качелей также поставили летающую тарелку меньшего размера.
Открытие ярмарки в сквере запланировано на 24 декабря.
Вокруг сквера установили торговые павильоны, а также смонтировали деревянный помост рядом с ними.
В четверг, 24 декабря, в сквере на улице Ленина запланировано открытие новогодней ярмарки «Станция 1371». Начало – в 16:00. Она проработает до 7 января.
Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.
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