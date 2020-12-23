В Калуге подсветили летающую тарелку в сквере на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, в сквере на улице Ленина в Калуге рядом с городской управой установили необычный экспонат – летающую тарелку. Вечером 22 декабря там включили подсветку.

На тарелке указано название – Pandora, модель – 2021, номер – RA1371UFO. Также на корпусе написали, что она отправится рейсом 13/71 (отсылка к 1371 году, который считается годом основания Калуги) по маршруту Калуга – Марс. О таком полете, напомним, в свое время мечтал Константин Циолковский: «Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трассы Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее: Москва — Луна, Калуга — Марс».

На тарелку направили прожектор и три камеры видеонаблюдения.

На тарелку светит прожектор.

Рядом - столб с камерами видеонаблюдения.

К тарелке уже приходят калужане с детьми.

У качелей также поставили летающую тарелку меньшего размера.

Открытие ярмарки в сквере запланировано на 24 декабря.

Вокруг сквера установили торговые павильоны, а также смонтировали деревянный помост рядом с ними.

В четверг, 24 декабря, в сквере на улице Ленина запланировано открытие новогодней ярмарки «Станция 1371». Начало – в 16:00. Она проработает до 7 января.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.