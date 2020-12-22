В Калуге склон парка культуры и отдыха украсили огромной снежинкой

В Калуге склон Центрального парка культуры и отдыха украсили многометровой снежинкой. В темное время суток она светится. Фото KP40 предоставили в управлении городского хозяйства.

Снежинка является символом «Новогодней столицы России». Нынешней зимой праздник проходит в нашем городе. Различные мероприятия продлятся до 9 января. После этого титул новогодней столицы передадут представителям Нижнего Новгорода.

Ранее мы рассказывали, что в сквере на улице Ленина рядом с городской управой установили большую летающую тарелку. Там 24 декабря откроется ярмарка «Станция 1371».

Полную афишу праздника «Новогодняя столица России-2021» в Калуге сморите здесь.

В ближайшие дни в Калуге обещают похолодание. Если вы отправитесь смотреть на светящуюся снежинку вечером, потом обязательно захочется согреться чем-нибудь теплым и вкусным.

Если решите собраться небольшой компанией, организовать мероприятие можно с выгодой – в одной из калужских пиццерий абонентам Tele2 подарят пиццу «Пепперони бекон» при заказе любой пиццы диаметром 36 см.

Чтобы получить подарок, необходимо скачать приложение «Мой Tele2» или авторизоваться на сайте оператора, а далее в разделе «Больше» получить промокод от Peppers pizza и сообщить его при заказе. Предложением можно воспользоваться как при посещении кафе, так и при доставке на дом.

Также в программе лояльности «Больше» Tele2 собраны десятки предложений от других партнеров. Рекомендуем посмотреть: может быть, это тоже пригодится для корпоратива.