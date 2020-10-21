Новогодняя ярмарка откроется в центре Калуги 12 декабря

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году Калуга станет новогодней столицей России. Праздничные мероприятия начнутся уже в декабре. На днях организаторы сообщили, что пешеходная часть улицы Театральной отдадут под проведение новогодней ярмарки. Она будет проходить с 12 декабря по 9 января.

Вот что обещают жителям и гостям Калуги:

отапливаемый фудкорт с русскими и зарубежными традиционными блюдами,

сырный фестиваль,

сельскохозяйственная новогодняя ярмарка,

конкурсы и розыгрыши,

новогодние выставки и инсталляции,

концертные программы,

лазерное шоу,

сувениры,

пряники,

магниты,

имбирные домики,

вязаные носки и варежки,

елочные игрушки,

детская анимация,

персонажи новогодних сказок,

деревянные фигурки животных

несколько тематических елок.

Как все это соотносится со второй волной коронавируса и ростом заболеваемости в Калужской области?

Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир ВАСИН так прокомментировал ситуацию 20 октября:

- Мы рассчитываем на спад заболеваемости ковид к началу праздничных мероприятий.