Новогодняя ярмарка откроется в центре Калуги 12 декабря

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году Калуга станет новогодней столицей России. Праздничные мероприятия начнутся уже в декабре. На днях организаторы сообщили, что пешеходная часть улицы Театральной отдадут под проведение новогодней ярмарки. Она будет проходить с 12 декабря по 9 января.
Вот что обещают жителям и гостям Калуги:
Как все это соотносится со второй волной коронавируса и ростом заболеваемости в Калужской области?
Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир ВАСИН так прокомментировал ситуацию 20 октября:
- Мы рассчитываем на спад заболеваемости ковид к началу праздничных мероприятий.
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