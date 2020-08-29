Как Калуга празднует День города

В первую половину дня калужане не спешили покидать дома и отправляться на праздник. На улице было прохладно и пасмурно, и первые мероприятия прошли тихо и без толпы.
Жарко было только на старте Космического марафона. В нем, по сообщению городской управы, приняли участие 1500 калужан и жителей области, а также гости из Москвы и Тулы. Но потом колонна марафонцев убежала в бор за призами и медалями, а город продолжил готовиться к празднику.
Ближе к обеду калужане начали подтягиваться в парки на концерты, беззаботно гулять по улицам города, развлекать детей на интерактивных площадках и принимать участие в мастер-классах под открытым небом.
Наш корреспондент прогулялся по площадкам, где должны были проходить праздничные гуляния, и посмотрел, что там происходит.
Утром на Театралке народу почти не было. Видимо, все ушли смотреть на марафонцев.
Встречались и те, кто готовился к празднику основательно.
В парке Циолковского общественные организации пели, танцевали и сажали деревья.
А в скверопарке разернулись национальные ярмарки.
У Драмтеатра шел концерт, а справа от него открылась интерактивная площадка для детей.
К обеду стало солнечно, калужан развлекали белые медведи...
...пираты,
...и даже сотрудники МЧС.
Сегодня официальное открытие понтонного моста.
У Дома музыки работала выставка-продажа живописи.
А один марафонец все-таки сбился с дистанции.
Но потом нашел себе пару и успокоился.
В следующем репортаже - наш фотоотчет с карнавального шествия и концерта на Старом Торге.
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