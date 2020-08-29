$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Праздники

Как Калуга празднует День города

Екатерина Зеленова , Фото: Владимир Ивкин.
Опубликовано: 29.08.2020 16:10 2 788
Как Калуга празднует День города

В первую половину дня калужане не спешили покидать дома и отправляться на праздник. На улице было прохладно и пасмурно, и первые мероприятия прошли тихо и без толпы.

Жарко было только на старте Космического марафона. В нем, по сообщению городской управы, приняли участие 1500 калужан и жителей области, а также гости из Москвы и Тулы. Но потом колонна марафонцев убежала в бор за призами и медалями, а город продолжил готовиться к празднику.

Ближе к обеду калужане начали подтягиваться в парки на концерты, беззаботно гулять по улицам города, развлекать детей на интерактивных площадках и принимать участие в мастер-классах под открытым небом.

Наш корреспондент прогулялся по площадкам, где должны были проходить праздничные гуляния, и посмотрел, что там происходит.

Утром на Театралке народу почти не было. Видимо, все ушли смотреть на марафонцев.

Встречались и те, кто готовился к празднику основательно.

В парке Циолковского общественные организации пели, танцевали и сажали деревья.

А в скверопарке разернулись национальные ярмарки.

У Драмтеатра шел концерт, а справа от него открылась интерактивная площадка для детей.

К обеду стало солнечно, калужан развлекали белые медведи...

...пираты,

...и даже сотрудники МЧС.

Сегодня официальное открытие понтонного моста.

У Дома музыки работала выставка-продажа живописи.

А один марафонец все-таки сбился с дистанции.

Но потом нашел себе пару и успокоился.

В следующем репортаже - наш фотоотчет с карнавального шествия и концерта на Старом Торге.

 

Екатерина Зеленова , Фото: Владимир Ивкин.
Опубликовано: 29.08.2020 16:10 2 788
Тэги: калуга день города праздник
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Private Banking ВТБ признан лучшим в России
ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
Отдыхать в отелях сети SK Royal сейчас особенно выгодно!
Ресторан современной европейской кухни Банкет-Холл «Эль-Гуна»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Организация конференции в сфере IT технологий
Лечение позвоночника в Москве
Мебель из дуба в интернет магазине

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru