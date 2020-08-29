Как Калуга празднует День города

В первую половину дня калужане не спешили покидать дома и отправляться на праздник. На улице было прохладно и пасмурно, и первые мероприятия прошли тихо и без толпы.

Жарко было только на старте Космического марафона. В нем, по сообщению городской управы, приняли участие 1500 калужан и жителей области, а также гости из Москвы и Тулы. Но потом колонна марафонцев убежала в бор за призами и медалями, а город продолжил готовиться к празднику.

Ближе к обеду калужане начали подтягиваться в парки на концерты, беззаботно гулять по улицам города, развлекать детей на интерактивных площадках и принимать участие в мастер-классах под открытым небом.

Наш корреспондент прогулялся по площадкам, где должны были проходить праздничные гуляния, и посмотрел, что там происходит.

Утром на Театралке народу почти не было. Видимо, все ушли смотреть на марафонцев.

Встречались и те, кто готовился к празднику основательно.

В парке Циолковского общественные организации пели, танцевали и сажали деревья.

А в скверопарке разернулись национальные ярмарки.

У Драмтеатра шел концерт, а справа от него открылась интерактивная площадка для детей.

К обеду стало солнечно, калужан развлекали белые медведи...

...пираты,

...и даже сотрудники МЧС.

Сегодня официальное открытие понтонного моста.

У Дома музыки работала выставка-продажа живописи.

А один марафонец все-таки сбился с дистанции.

Но потом нашел себе пару и успокоился.

В следующем репортаже - наш фотоотчет с карнавального шествия и концерта на Старом Торге.