В Калуге стартовал Космический марафон

Сегодня, 29 августа, в 10 утра в Калуге стартовал первый Космический марафон.
Сбор участников прошел в Центральном парке культуры и отдыха.
Затем колонна марафонцев выстроилась на улице Баженова между арками.
После старта участники побежали по Каменному мосту в сторону улицы Гагарина. Затем их маршрут лежит по Гагарина вниз, по дамбе Яченского водохранилища и до бора.
В бору будет финиш для тех, кто побежит дистанцию в 5 километров.
Те участники, кто выбрал дистанцию в 21 километр, сделают ещё несколько кругов в бору.
Чтобы марафонцам не мешал поток транспорта, дороги переклыли троллейбусами.
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