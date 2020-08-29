В Калуге стартовал Космический марафон

Сегодня, 29 августа, в 10 утра в Калуге стартовал первый Космический марафон.

Сбор участников прошел в Центральном парке культуры и отдыха.

Затем колонна марафонцев выстроилась на улице Баженова между арками.

После старта участники побежали по Каменному мосту в сторону улицы Гагарина. Затем их маршрут лежит по Гагарина вниз, по дамбе Яченского водохранилища и до бора.

В бору будет финиш для тех, кто побежит дистанцию в 5 километров.

Те участники, кто выбрал дистанцию в 21 километр, сделают ещё несколько кругов в бору.

Чтобы марафонцам не мешал поток транспорта, дороги переклыли троллейбусами.