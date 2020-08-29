День города начался в Калуге с велопробега

Сегодня, 29 августа, Калуга отмечает свой 649-й день рождения. С афишей всех праздничных мероприятий можно познакомиться здесь.
В преддверии праздника, в ночь с пятницы на субботу, калужане собрались на Театральной площади, чтобы прокатиться по центральным улицам города на велосипедах.
По сообщению городской управы, на велопробег приехали от 2 до 3 тысяч калужан. Сначала на площадке у стен драмтеатра они соревновались в умении виртуозно кататься на велосипедах, например, прыгали через планку или проходили короткие дистанции в парах.
А затем отправились по маршруту ул. Кирова (от ул. Театральной) – сквер Мира – ул. Гагарина – ул. Королева – ул. Пушкина – пл. Старый Торг – ул. Ленина – пл. Победы – ул. Кирова (до ул. Театральной).
Вместе с калужанами на велосипедах по Калуге проехали Дмитрий Денисов и Владислав Шапша.
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