В Калуге на дом повесили 18 триколоров

Как мы уже рассказывали, все массовые мероприятия ко Дню России отменены из-за эпидемии коронавируса. В пятницу, 12 июня, можно будет праздновать только онлайн.

Однако город украшают к знаменательной дате. Стойки с флагами появились уже у кинотеатра «Центральный».

А на дом №32 по улице Кирова повесили сразу 18 триколоров. Как рассказали нам очевидцы, одна из хозяек балкона была против такого украшения, но после недолгих уговоров всё же согласилась.

На соседний дом №26 повесили 12 российских флагов.

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