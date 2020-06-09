Калугу украсят триколорами ко Дню России

Ко Дню России на фасадах домов в Калуге вывесят около 70 триколоров. Во вторник, 9 июня, об этом сообщает городская управа.

- Год выдался сложным в связи с коронавирусной инфекцией, - отметил заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги Олег ЧЕРНОМАЗ. - Мы ограничены в определенных действиях, мы не можем собирать большое количество людей, как в прежние годы в этот день. Было принято решение о том, что нужно максимально украсить улицы города российским триколором, дабы показать жителям, что 12 июня – это значимый для российской истории день.

Напомним, в этом году в связи с пандемией все массовые мероприятия к 12 июня в регионе отменены.