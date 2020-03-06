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В Калуге нашёлся мужчина, которому выдали бракованный подарок за потешный столб

Дмитрий Ивьев , Фото: управление культуры Калуги.
Опубликовано: 06.03.2020 09:26 1 134
В Калуге нашёлся мужчина, которому выдали бракованный подарок за потешный столб

Михаилу Янголенко вручили новый приз.

Как мы уже рассказывали, управление культуры Калуги искало мужчину, покорившего 29 февраля на площади Маяковского аттракцион «Потешный столб». В подарок калужанину вручили тюбинг, но тот оказался бракованным. Для него записали специальное видеообращение.

В четверг, 5 марта, управление культуры Калуги рассказало, что герой отыскался. Покорителя аттракциона зовут Михаил Янголенко. Ему уже вручили новый тюбинг.

Дмитрий Ивьев , Фото: управление культуры Калуги.
Опубликовано: 06.03.2020 09:26 1 134
Тэги: праздник масленица
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