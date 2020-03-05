Калужанин залез на потешный столб, но получил бракованный подарок

Управление культуры Калуги в среду, 4 марта, сообщило о поисках мужчины, покорившего 29 февраля на площади Маяковского аттракцион «Потешный столб». Для него даже записали видеообращение.

В социальных сетях появилась информация, что в подарок калужанину вручили тюбинг, но тот оказался бракованным. Теперь мужчину просят обратиться в управление культуры и забрать хороший приз.

Обращаться нужно по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 72, каб. 9.

График работы: понедельник-четверг - с 8:00 до 17:15, пятница - с 8:00 до 16:00. Обед - с 13:00 до 14:00.