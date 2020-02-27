11-метровых Масленика и Масленицу сожгут в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в ближайшие выходные, 29 февраля и 1 марта, калужане будут праздновать Масленицу. В эти дни в этнографическом парке «Этномир» сожгут 11-метровые чучела Масленика и Масленицы.

- Масленица символизирует обновление – не только природы, но и человеческих взаимоотношений, - рассказали нам организаторы. - Это один из главных праздников в народном календаре. И очень важно как следует погулять на Масленицу, повеселиться, традиции соблюсти, блины поесть.

Жителей Калужской области приглашают посетить праздник по льготной цене. Подробная афиша размещена на сайте «Этномира».