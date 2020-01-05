Каких снеговиков налепили калужане

В четверг, 2 января, в блогах "Калужского объектива" мы опубликовали небольшой фотообзор снеговиков колыбели космонавтики. Только не Калуги, а славного подмосковного города Королева. И попросили жителей другой колыбели - любимой Калуги, прислать фотографии своих снежных баб.

Сегодня мы публикуем обзор калужских снеговичков.

А каких слепили в вашем дворе? Прислылайте свои фотографии в наши группы в соцсетях:

С наступившим Новым годом!

Снеговичок от Андрея Назарова.

Фото вот такого гиганта прислала Елена Крючкова.

Снеговики от Любови Кучеровой.

Светлана Козюкова прислала фото вот такого снеговичка.

"Снегоуборщик" от Себастьяна Перейры.

Семейка снеговиков от Татьяны Калининой.

Снежная баба от Юлии Ступак.

Но на этом наш цикл новогодних фотообзоров не заканчивается. Калужане продолжают выкладывать в наши группы в соцсетях фотографии своих елочных украшений. Их уже скопилось более полусотни и завтра в продолжение первого цикла фотообзора ёлочных украшаний калужан, мы дадим второй обширный фоторепортаж. Хотите попасть в него? Присылайте фото в наши группы в соцсетях.

Ещё раз с наступившим!