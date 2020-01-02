Какие игрушки висят на ёлках калужан

В среду, 1 января, на сайте блогов "Калужский объектив" редактор сайта www.kp40.ru опубликовал обзор ёлочных игрушек на новогодней ёлке своих друзей и предложил калужанам рассказать о том, какими игнтересными игрушками калужане украшают свои зелёные красавицы? За сутки в наши группы в соцсетях пришло 24 фотографии.

Как и обещали, публикуем фотографии. С наступившим Новым 2020-м годом, калужане!

Начинаем обзор с фотографий Елены Зверевой:

Эта лампочка со старой советской гирлянды.

Деда Мороза ещё советских времён Елена отреставрировала собственноручно!

Следующие фотографии прислала в нашу группу в "Одноклассниках" калужанка с никнеймом Еленка

А вот такую ёлку нарядила Любовь Кузьмина

Фотографии ниже прислала Людмила Морева

Вот такие игрушки украшают ёлку Наталии Архиповой

Следующая порция игрушек - от Светланы Паршиной

И в заключение обзора - набор шаров с вышивкой от Татьяны Лахтиной

А какие интересные игрушки на вашей ёлке?

Присылайте фото в наши группы в соцсетях:

С наступившим Новым годом!