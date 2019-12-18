В Калуге Дедом Морозом прикрыли памятник Ленину

Как мы рассказывали, Калугу продолжают украшать к Новому году. Уже установили главную ёлку.

А на Московской площади появился надувной Дед Мороз. Надувного Деда Мороза установили и у Калужского турбинного завода на улице Московской, но так, что им закрыли памятник Ленину. Проходя мимо, сразу и не заметишь вождя за пузом надувного зимнего волшебника.

К слову, памятник Владимиру Ленину у проходной турбинного завода был открыт 6 ноября 1962 года.