Театральную улицу украсят дополненной реальностью

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге установили две новогодние конструкции с дополненной реальностью. На улице Кирова у кинотеатра «Центральный» появилась громадная подарочная коробка, а в парке на месте рынка – домик.

При этом запланирована установка ещё одного объекта, сообщили нам в городской управе. На этот раз его установят на пешеходной части улицы Театральной. Днем в четверг туда привезли две большие коробки. Вероятнее всего, монтаж конструкции начнется в ночь на пятницу. Что именно она будет собой представлять, пока не сообщается.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете украшение Калуги нынешней зимой? Пишите в комментариях!