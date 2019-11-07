Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 07 ноября
$ 63.59 0.34
70.43 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Калужанин проехал на «полуторке» у стен Кремля

07.11.2019 16:11 1 499 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей Богатыренко.
Калужанин проехал на «полуторке» у стен Кремля

Утром в четверг, 7 ноября, в Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. Как и год назад, в нём принял участие коллекционер из посёлка Полотняный Завод Сергей БОГАТЫРЕНКО.

На трибунах собралось около 7000 гостей. Среди них и четыре ветерана – участники того самого парада 1941 года.

Непосредственными участникам марша сегодня стали 4000 человек.

Кроме того, на Красной площади прошла выставка военной техники, которую восстановили коллекционеры.

Как мы уже рассказывали, Сергей Богатыренко восстановил ГАЗ-ММ 1939 года выпуска. Подробнее о его коллекции – в репортаже «Восставшие из ржавчины, или Новая жизнь ретро-автомобилей».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей Богатыренко.
Тэги: праздник
Еще новости из рубрики «Праздники»

Любимов напророчил Калуге звание новогодней столицы России в следующем году 07.11.2019 16:38

Калужан призывают вывесить флаги на свои дома 01.11.2019 09:46

ТОП самых зажигательных мест для встречи Нового года 30.10.2019 14:50

Танцуют все: самые огненные зажигалочки калужского карнавала 01.09.2019 14:00

А он всё никак не кончался: фотоотчёт с карнавала на День города 01.09.2019 13:15

Народные новости
1386 5
Алексий88
1044 17
 Дмитрий Медников
2369 16
DX178

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

сб 09 ноября, 11:00
Спектакль «Мойдодыр»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 15:00
Детский балет «Буратино»
Филармония
сб 16 ноября, 15:00
Спектакль-фантазию для взрослых и детей в японском стиле «Обезьянье царство»
Калуга

Концерты

сб 09 ноября, 17:00
«Классика бардов»
Дом музыки
сб 09 ноября, 19:00
Лена Василек. "Маме в подарок"
Арена КТЗ, ДК
вс 10 ноября, 19:00
Владимир Кузьмин
Арена КТЗ, ДК
вс 10 ноября, 19:00
Олег Медведев
Мажор, бар

Кино

Малефисента: Владычица тьмы
Семейка Аддамс
Доктор Сон
Дитя погоды
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18

Владимир Верхошинский: рост Альфа-Банка сегодня - это реализация накопленного потенциала

Вчера 14:28
Новости компаний

Цифровые технологии МегаФона для автотранспорта

МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию

РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Красиво, мне нравится
 222
Плохо, нужно что-то другое
 702
Не разбираюсь в искусстве, пускай специалисты оценивают
 52
Мне все равно
 45
Всего проголосовало: 1021
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

Заряженный электрокар от Porsche — Taycan 2020

6 лучших посудомоечных машин «Аристон»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.