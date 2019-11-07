Калужанин проехал на «полуторке» у стен Кремля

Утром в четверг, 7 ноября, в Москве на Красной площади прошел торжественный марш в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. Как и год назад, в нём принял участие коллекционер из посёлка Полотняный Завод Сергей БОГАТЫРЕНКО.
На трибунах собралось около 7000 гостей. Среди них и четыре ветерана – участники того самого парада 1941 года.
Непосредственными участникам марша сегодня стали 4000 человек.
Кроме того, на Красной площади прошла выставка военной техники, которую восстановили коллекционеры.
Как мы уже рассказывали, Сергей Богатыренко восстановил ГАЗ-ММ 1939 года выпуска. Подробнее о его коллекции – в репортаже «Восставшие из ржавчины, или Новая жизнь ретро-автомобилей».
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