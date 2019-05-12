Как прошёл День Победы в Калуге – наш фоторепортаж

12.05.2019 16:45 1136 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Десятки тысяч людей в четверг, 9 мая, отмечали День Победы в Калуге. Традиционное праздничное шествие прошло по улице Кирова. Тысячи портретов участников Великой Отечественной войны пронесли калужане в рамках акции «Бессмертный полк». А вечером над городом прогремел Салют Победы. О том, как прошёл один из главных праздников страны – в фоторепортаже Сергея Константинова.