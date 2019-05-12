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Как прошёл День Победы в Калуге – наш фоторепортаж

12.05.2019 16:45 0 1136 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Как прошёл День Победы в Калуге – наш фоторепортаж

Десятки тысяч людей в четверг, 9 мая, отмечали День Победы в Калуге. Традиционное праздничное шествие прошло по улице Кирова. Тысячи портретов участников Великой Отечественной войны пронесли калужане в рамках акции «Бессмертный полк». А вечером над городом прогремел Салют Победы. О том, как прошёл один из главных праздников страны – в фоторепортаже Сергея Константинова.

 


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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: праздник фоторепортаж 9 мая день победы
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