Ещё одну улицу перекроют на 9 Мая

Как мы уже рассказывали, во время праздничных мероприятий на День Победы в Калуге будут перекрыты центральные улицы. Их список пополнил Профессиональный проезд. Па этой дороге, соединяющей улицу Набережную с площадью Старый Торг, нельзя будет проехать с 12:00 до 23:00, рассказали нам 7 мая в городской управе.

Ранее сообщалось, что нельзя будет проехать:

с 9:00 до 19:00 - по Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 9:00 до 13:00 - по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);

с 10:00 до 13:00 - по проезжей части площади Победы;

с 17:00 до 23:00 - по площади Старый Торг.

Полная афиша праздничных мероприятий, которые запланированы на День Победы, опубликована здесь.