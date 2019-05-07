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Ещё одну улицу перекроют на 9 Мая

07.05.2019 15:05 2 235 Дмитрий Ивьев
Ещё одну улицу перекроют на 9 Мая

Как мы уже рассказывали, во время праздничных мероприятий на День Победы в Калуге будут перекрыты центральные улицы. Их список пополнил Профессиональный проезд. Па этой дороге, соединяющей улицу Набережную с площадью Старый Торг, нельзя будет проехать с 12:00 до 23:00, рассказали нам 7 мая в городской управе.

Ранее сообщалось, что нельзя будет проехать:

  • с 9:00 до 19:00 - по Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
  • с 9:00 до 13:00 - по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
  • с 10:00 до 13:00 - по проезжей части площади Победы;
  • с 17:00 до 23:00 - по площади Старый Торг.

Полная афиша праздничных мероприятий, которые запланированы на День Победы, опубликована здесь.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: праздники авто день победы 9 мая
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