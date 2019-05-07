Ещё одну улицу перекроют на 9 Мая

Как мы уже рассказывали, во время праздничных мероприятий на День Победы в Калуге будут перекрыты центральные улицы. Их список пополнил Профессиональный проезд. Па этой дороге, соединяющей улицу Набережную с площадью Старый Торг, нельзя будет проехать с 12:00 до 23:00, рассказали нам 7 мая в городской управе.
Ранее сообщалось, что нельзя будет проехать:
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Полная афиша праздничных мероприятий, которые запланированы на День Победы, опубликована здесь.
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