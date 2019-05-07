Как перекроют город на 9 Мая

В четверг, 9 мая, из-за проведения праздничных мероприятий в Калуге будут перекрыты центральные улицы. Городская управа напомнила, где и в какое время нельзя будет проехать.

Движение транспорта будет запрещено:

с 9:00 до 19:00 - по Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 9:00 до 13:00 - по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);

с 10:00 до 13:00 - по проезжей части площади Победы;

с 17:00 до 23:00 - по площади Старый Торг.

Ранее мы публиковали полную афишу праздничных мероприятий, которые запланированы на День Победы.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете 9 Мая? Расскажите в комментариях!