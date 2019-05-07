Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 07 мая
$ 65.34 0.70
73.11 0.80
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Как перекроют город на 9 Мая

07.05.2019 09:20 0 703 Дмитрий Ивьев
Как перекроют город на 9 Мая

В четверг, 9 мая, из-за проведения праздничных мероприятий в Калуге будут перекрыты центральные улицы. Городская управа напомнила, где и в какое время нельзя будет проехать.

Движение транспорта будет запрещено:

  • с 9:00 до 19:00 - по Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
  • с 9:00 до 13:00 - по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
  • с 10:00 до 13:00 - по проезжей части площади Победы;
  • с 17:00 до 23:00 - по площади Старый Торг.

Ранее мы публиковали полную афишу праздничных мероприятий, которые запланированы на День Победы.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете 9 Мая? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: праздники день победы 9 мая авто
Еще новости из рубрики «Праздники»

Блестящий подарок ко Дню Святого Валентина 30.01.2019 12:00

В Калуге стартовал фестиваль, посвящённый событию, положившему конец татаро-монгольскому игу 27.11.2018 12:02

Как перенесут выходные в 2019 году 03.10.2018 15:36

День города-2018 глазами калужан 27.08.2018 10:47

День города Калуги: полная афиша праздника 24.08.2018 14:05

Народные новости
142 1
Геннадич
1043 8
prosto kaluganka
1261 6
stas_k

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 07 мая, 13:00
«Диктант Победы»
Калуга
ср 08 мая, 10:00
Фестиваль колокольного звона «Медный ветер»
Калуга
ср 08 мая, 12:00
9 мая. День Победы в Калуге 2019. Афиша праздника
Калуга
сб 18 мая, 12:00
Международный день музеев в Доме мастеров
Дом мастеров

Для детей

пт 10 мая, 11:00
Спектакль «Сказка дождя»
Калужский театр кукол
вс 12 мая, 14:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств
вт 14 мая, 10:00
Подарок Феи
Орион, КЗТА
ср 15 мая, 11:00
Соловей
Орион, КЗТА

Концерты

сб 11 мая, 20:00
Tribute to Metallica
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 12 мая, 11:00
Концерт для милых женщин к празднику Святых жен мироносиц
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 12 мая, 13:00
«Майские задоринки»
Филармония
пн 13 мая, 20:00
Stand up. Brand new show
Арена КТЗ, ДК

Кино

В метре друг от друга
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Большое путешествие
Миллиард
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

Как выгодно купить недорогой кондиционер

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.