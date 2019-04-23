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Католики отпраздновали Пасху в Калуге

23.04.2019 15:48 5 521 Дмитрий Ивьев
Католики отпраздновали Пасху в Калуге

Православные христиане только готовятся в ближайшее воскресенье отметить Пасху, а католики это уже сделали 21 апреля. Праздничные богослужения прошли в приходе Святого Георгия Великомученика на улице Поле Свободы в Калуге. Публикуем фотографии Михаила ВАТАМАНЮКА.

Ранее, напомним, храм калужских католиков располагался на нынешней улице Первомайской, 6. Однако в середине 30-х годов XX века его закрыли, а имущество национализировали. Храм у телевизионной башни был открыт в 1996 году. Приход насчитывает несколько сотен человек.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете Пасху? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: фоторепортаж праздник пасха
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