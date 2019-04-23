Католики отпраздновали Пасху в Калуге

Православные христиане только готовятся в ближайшее воскресенье отметить Пасху, а католики это уже сделали 21 апреля. Праздничные богослужения прошли в приходе Святого Георгия Великомученика на улице Поле Свободы в Калуге. Публикуем фотографии Михаила ВАТАМАНЮКА.

Ранее, напомним, храм калужских католиков располагался на нынешней улице Первомайской, 6. Однако в середине 30-х годов XX века его закрыли, а имущество национализировали. Храм у телевизионной башни был открыт в 1996 году. Приход насчитывает несколько сотен человек.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете Пасху? Пишите в комментариях!