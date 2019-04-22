Гармонист проехал 1200 километров, чтобы подарить телевизор калужскому ветерану

В воскресенье, 21 апреля, исполнилось 100 лет калужскому ветерану Алексею Петровичу Фёдорову. Его юбилей отмечали всем селом Муромцево Бабынинского района.
А незадолго до дня рождения – 15 апреля – ветерана навестил вятский гармонист Андрей ЧЕШУИН и подарил телевизор.
- Я концерты даю по всей России, параллельно занимаюсь благотворительным проектом «Спасибо за жизнь, герои войны!», - рассказал нам гармонист. – Навещаю фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Исполняю для них военные песни, выражаю фронтовикам глубокую признательность. Цель моего проекта - побудить молодежь вспоминать о ветеранах не только по праздникам. Ведь эти люди подарили нам жизнь под мирным небом.
Андрей Чешуин.
С Алексеем Петровичем Фёдоровым Андрей Чешуин познакомился в 2017 году. С тех пор его регулярно навещает. Обещал гармонист поздравить фронтовика с юбилеем.
Алексей Петрович Фёдоров.
Ехать с пустыми руками Андрею не хотелось. Он решил подарить ветерану новый телевизор. Предприятия Кировской области идею не поддержали. По словам Андрея, его письмо проигнорировала администрация Бабынинского района и калужское отделение «Волонтёры Победы».
- В итоге я открыл сбор посильной помощи в интернете, - рассказывает Андрей. - Люди откликнулись, за 6 дней я собрал деньги на плазменный телевизор. А дорога – 6000 рублей – полностью легла на мои плечи.
Андрей признаётся, что калужский фронтовик стал для него близким человеком. Выяснилось, что Алексей Петрович прекрасно играет на баяне.
- Он молодец, держится бодрячком, ещё и на баяне играет. Шутит, что живёт на зло статистике! – рассказывает Андрей.
Ветеран поведал Андрею, что родился в Псковской области. В 1940 году был призван на службу в армию в отдельный батальон химической защиты. С первых дней войны оказался на фронте.
- Мои братья погибли, за братьев я пошёл воевать в пехоту. Был контужен. До сих пор осколок мины сидит в миллиметре от сонной артерии, - на видео, которое снял Андрей, рассказывает ветеран.
После войны Алексей Петрович жил в Краснодарском крае, а затем его направили работать в село Муромцево. В Калужской области он стал директором совхоза.
Сейчас ветеран живёт вдвоём с дочкой, его часто навещает внучка и правнук.
- Андрей, спасибо вам за ваш визит, подарки, а главное - за душевное отношение и прекрасные песни! – написала в соцсетях внучка ветерана Татьяна МАРОЧКИНА. - Редко в наше время встречаются такие тёплые и неравнодушные люди! Дедушка пьёт чай из чашки с вашим общим фото и уже смотрит новый, подаренный телевизор!
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