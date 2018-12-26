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Дед Мороз ответил на последние вопросы калужан

26.12.2018 10:02 2 405 Дмитрий Ивьев
Дед Мороз ответил на последние вопросы калужан

Две недели назад главный Дед Мороз Калужской области отвечал на вопросы наших читателей. Тогда его реплики многим понравились, но у калужан возникли новые вопросы. Сегодня новогодний волшебник ответил и на них.

Анастасия Палладий: Здравствуй, Дедушка Мороз, как написать тебе?

- Написать мне можно на листочке, печатными буквами. Запечатать письмо, подписать «Главному Деду Морозу» и оставить его в калужском театре, где я буду 31 декабря на открытии главной областной ёлки. Обязательно заберу это письмо, прочитаю и положу подарок под ёлку.

Почему родители говорят, что ты не существуешь?

- Я существую. Дед Мороз есть. Родителей, которые так говорят своим детям, мне очень жалко, потому что в детстве они не столкнулись с праздником, они не столкнулись с чудом, с волшебством новогодним. И ещё больше жалко их детей, которых они уверяют в том, что этого чуда не существует. На самом деле есть магия Нового года, есть волшебство, есть Дед Мороз.

Colt1143762: Скажи, Дед Мороз, а в октагоне, по правилам ММА, кто победит, ты или Satan Klause?

- Есть только один способ выяснить – это встретиться нам в этом октагоне. Но нужно помнить, что я два метра в высоту, полтора – в ширину. Я думаю, что у Санта-Клауса мало шансов в этом волшебном поединке.

zvu4ok: Дедушка, а слабо тебе сбацать «В лесу родилась елочка» в стиле хэви-металл?

- Вообще не слабо ни разу. Я даже готов собраться. Только одному было бы грустно и одиноко. А вот если мы, любители хэви-металл, соберемся все вместе, в любое время и в любом месте, то мы сбацаем не только «В лесу родилась ёлочка», но и другие новогодние песни. Дед Мороз – за! Назначайте время и место.

Уважаемые читатели1 А что бы вы пожелали Деду Морозу на Новый год? Пишите в комментариях - он прочитает.


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Тэги: праздник новый год
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