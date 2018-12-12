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Главный Дед Мороз ответил на вопросы наших читателей

12.12.2018 16:29 0 182 Даниил Марченко
Главный Дед Мороз ответил на вопросы наших читателей

Как известно, в канун Нового года у Дедушки Мороза очень много дел. Да вы и сами знаете все эти приятные предпраздничные хлопоты, только вы выбираете подарки семье и друзьям, а наш Дед в ответе за всю Калугу. Поэтому он не смог ответить на вопросы наших читателей на прошлой неделе. Но мы всё же уговорили его дать ответы самым смелым и отважным комментаторам. Надо сказать, некоторым из вас удалось удивить новогоднего старца, хотя он чего только не повидал. Но давайте уже перейдём к ответам Дедушки.

4еловек: Дедушка-дедушка, скажи, пожалуйста, а почему на одних фотках ты синий, а на других красный? Причем, я не только про наряд, но и про нос!))

Дед Мороз: Это вы ещё других моих костюмов не видели! Там все цвета есть, а выбор зависит только от настроения. В этому году цвет настроения – синий. Ну а нос должен соответствовать наряду.


Demarco: Вопрос про посох. А он у вас полый?

Дед Мороз: Мой посох заряжен самыми яркими и добрыми новогодними чудесами.


Zvu4ok: Дед, скажи, а когда зарплату повысят?
Дед, скажи, а когда дороги в Калуге сделают как в Германии?
Дед, скажи, а Снегурка не шалит по весне?
Дед, скажи, а ты правда вечен, как Путин?

Дед Мороз: Это вам к другому деду надо, я только подарки приношу.
Звонил в Германию своему коллеге Санте. Он спрашивал, а когда в Германии дороги будут, как в Калуге?
По весне Снегурка из дому не выходит, боится растаять.
Каждый вечен по-своему.


Пчела Майя: Дедушка Мороз, а как ты перемещаешься в пространстве? И как ты можешь быть одновременно и тут, и там, и везде?

Дед Мороз: В этом мне помогают турбированные сани.


Victorch1311: Дед Мороз, а ты законопослушный? Станешь ли в следующем году на учет как самозанятый? Собираешься ли платить налоги с доходов от новогодних утренников, корпоративов и вызовов на дом к детишкам?

Дед Мороз: Законы я соблюдаю, поэтому со следующего года придётся отдавать государству 4% в виде улыбок и праздничного настроения.


Ваше Величество: Дед мороз, откуда все же взялась снегурочка??

Дед Мороз: До моих краёв аисты не долетают, поэтому Снегурку мне принесли зайцы из сказочного перинатального центра.


Ваше Величество: Какой стаж у Деда Мороза? Он на пенсию собирается? Какие подарки дарятся плохим девочкам?
Дед Мороз: Я работаю, сколько себя помню. После реформы на пенсию я выйду ещё не скоро, как и многие из вас. А для плохих девочек у меня тоже игрушки найдутся.


RemixGL: 1. Есть ли у Снегурочки борода и белая ли она?
2. Почему Снегурочка везде только с дедом, есть ли у неё мужчина? Если нет, не связано ли это с первым вопросом?
3. Когда будет исполнен мой заказ 20-летней давности на Анжелину Джоли?

Дед Мороз: Никакой бороды у Снегурочки, конечно же, нет. Она везде ходит со мной, потому что она моя внучка, а за детьми глаз да глаз. Анжелина Джоли расстроилась, когда узнала, что её променяли на мазь от остеохондроза. Но новый заказ принят, мазь положу под ёлку.


Vzhik: Кстати, а как Дед Мороз узнаёт о тех, кто плохо себя ведёт?

Дед Мороз: В основном из соцсетей


4еловек: Дедушка Мороз, а что бы ты посоветовал в Новом году брюзгам, ворчунам и прочим букам?

Дед Мороз: Брюзгам, ворчунам и букам советую совершать как можно больше добрых дел. Может, когда изменится жизнь вокруг них, они сами тоже поменяются к лучшему.


habitant: Дедуль, а чем будущий год особенный?

Дед Мороз: Это будет по-настоящему уникальный год, ведь 2019-го ещё ни разу в истории не было.


Пекарь Апачанов: Когда Путин устанет и уйдёт?

Дед Мороз: Видимо, когда устанет, тогда и уйдёт.

А у вас ещё остались вопросы к Дедушке? Пишите в комментариях!


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Тэги: праздник новый год
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